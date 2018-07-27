Uyuşturucu kuryesi, otobüste kokain ve ecstasy ile yakalandı

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapan Sabri Ö. (64) polis tarafından yakalandı. Valizinde yapılan aramada ise 150 gram kokain ve 25 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuryenin İstanbul'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, bugün sabah saatlerinde kurye Sabri Ö.'nün içinde bulunduğu otobüsü takipe alıp, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında durdurdu. Sabri Ö.'ye ait valizde yapılan aramada 150 gram kokain ve 25 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Sabri Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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