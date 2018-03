'Uyuşturucu madde etkisi değil, mantı yedim böyle oldu'

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, park ettiği aracının başında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen Tevfik Eray C., polis ve 112 Acil ekiplerini uğraştırırken, gazetecilere “Mantı yedim böyle oldu” dedi.

Bolu Örencik Köyü’nde boş bir alanda park halindeki hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Tevfik Eray C., yüzü suyla yıkanarak kendine getirilmeye çalışıldı. Kafasında kanama olan Eray C., 112 sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesine, müsade etmedi. Sağlık ekipleri, uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen Tevfik Eray C.’ye tedaviyi kabul etmediği yönünde tutanak imzalattıktan sonra ayrıldı.

Uyuşturucu madde kullandığını reddeden genç, polislere aracıyla da seyir halinde olmadığını yalnızca oturduğunu söyledi. Ayakta duramayan, ilginç sözleri ve kibar tavırlarıyla dikkat çeken Eray C., aracına bindikten sonra gazetecilere, “Mantı yedim de midem bulandı o yüzden. Alkol kullandım. Onun üstüne de mantı yedim ondan dolayı. Ne maddesi kullanacağım? Kafam da yarılmadı. Kafamı da akşamüstü vurdum herhalde. Şimdi iyiyim. Daha yeni alkol içtim mantı yedim böyle oldu” dedi.

Eray C., daha sonra polise, ekonomik sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğunu ve dün Akçakoca'dan aldığı uyuşturucu maddeyi kullandığını itiraf etti. Polis, aracının park halinde olması nedeniyle Eray C.’ye ceza yazamadı. Daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan Tevfik Eray C., yakınlarına teslim edildi. Araç da ehliyeti olan bir yakını tarafından alınarak götürüldü.