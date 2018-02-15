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Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 18:43 | Son Güncelleme

Çankırı’da üzerilerinde uyuşturucu madde elen geçen 2 kişi serbest bırakıldı.İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüklerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi serbest

Çankırı’da üzerilerinde uyuşturucu madde elen geçen 2 kişi serbest bırakıldı.
İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüklerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda K.K. ve H.Y. şahıslar yakalandı. K.K.’dan 0,94 gr, H.Y.’den ise 0,46 gr uyuşturucu sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Şahıslar adli işlemlerinin bitiminde serbest bırakıldı.

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