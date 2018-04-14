Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Samsun’da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, yakınları tarafından evde baygın vaziyette bulundu. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkan D. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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