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Uyuşturucu madde tacirine 15 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan 3 sanıktan Mustafa Keşkil, 15 yıl hapse mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan 3 sanıktan Mustafa Keşkil, 15 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Keşkil ve avukatı ile tutuksuz sanıklar Nevruz A. ve Tayfun A.'nın avukatı katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Yeşildere Mahallesi'nde üst araması yapan Narkotik Şube ekiplerinin Tayfun A.'yı, satışa hazır 26 pakette 8,8 gram kokain, 23 pakette 4 gram eroin ile yakaladığını, Tayfun A.'nın uyuşturucu maddeleri Mustafa Keşkil'den aldığını beyan ettiğini belirtti. Bu kapsamda Keşkil'in evinde yapılan aramada da satışa hazır 30 pakette 10,6 gram kokain ile 2 pakette 4,5 gram esrar bulunduğu kaydedilen mütalaada, arama sırasında evde bulunan Nevruz A.'nın da yakalandığı kaydedildi. Mütalaada, sanıklardan Nevruz A. ve Tayfun A.'nın 'uyuşturucu maddeyi satın alma ve bulundurma' suçundan, tutuklu sanık Keşkil'in ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezalandırılması istendi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Keşkil'i 15 yıl hapis ve 30 bin adli para cezasına mahkum etti. Sanıklardan Nevruz A.'ya 1 yıl 8 ay, Tayfun A.'ya ise 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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