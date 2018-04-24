Uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 10 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği ve Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan incelemelerde, 1 kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, ruhsatsız 2 tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira ele geçirildi.

Aralarında 1 kadının da bulunduğu 10 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardından hastanede yapılan sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirildi.