Uyuşturucu madde ticareti yapan Afgan tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bir eve düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu Aslan M. şüpheli gözaltına almış, zanlının evinde yapılan aramada, 69 gram afyon sakızı, 11 gram metamfetamin, 1 gram toz uyuşturucu, 420 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.
Öte yandan zanlı Aslan M. bugün adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi
İstanbul'da AVM'de yangın!
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum