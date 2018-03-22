Uyuşturucu madde ticareti yapan Afgan tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bir eve düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu Aslan M. şüpheli gözaltına almış, zanlının evinde yapılan aramada, 69 gram afyon sakızı, 11 gram metamfetamin, 1 gram toz uyuşturucu, 420 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

Öte yandan zanlı Aslan M. bugün adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.