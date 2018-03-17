Kütahya’da, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir karayolu 2. OSB Kavşağı yakınlarında durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 150 adet uyuşturucu hap, 250 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 8 gram metamfetamin ve bir gram kokain ele geçirildi.

Araçta bulunan Y. G. (28) ile E. D. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. (EFE)