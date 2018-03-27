Uyuşturucu madde yakalatan 1 kişi gözaltına alındı

Nevşehir’de üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarında durumundan şüphelendikleri U.İ.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonrasında U.İ.’nin üzerinde 0,06 gram bonzai, 0,16 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.İ. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.