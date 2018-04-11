Uyuşturucu maddeler klozetten çıktı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına baskın yaptı. Koçbaşı ile kapı kırılarak girilen evde klazote atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine evin önünde bekleme yatı. Evden çıkan 2 şahıs üzerlerinde 2 parça 1.93 gram skunk maddesi ile ele geçirildi.

Narkotlk polislerinin adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden eve baskın düzenlendi. Polisin aç ihtarına uyulmaması sonrası kapı koç başı ile girilerek yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin evde yaptığı titiz arama sonrası delil bırakmamak için klozete dökülen 3.56 gram skunk maddesi su çekilmeden ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Ş.N adli makamlarca tutuklanmış, Türkmenistan uyruklu J.I ile T.Ö adli makamlarca serbest bırakılmıştır.