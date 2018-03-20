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Uyuşturucu operasyonlarında 294 kişi hakkında işlem yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Şubat ve 15 Mart 2018 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda 294 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 174 olayda 265 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Şubat ve 15 Mart 2018 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda 294 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 174 olayda 265 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 9’u adli kontrol neticesi serbest kalırken, 29’u çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 29 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17’si ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken 12’si tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda, 283,16 gram kubar esrar, 1,05 gram toz esrar, 763,76 gram eroin, 274,34 gram metamfetamin, 319,63 gram sentetik kannobinoid (bonzai), ve 54 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.

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