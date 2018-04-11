Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şahıslardan 8’i tutuklandı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıstan 8’i tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda bin 690 adet methadone isimli uyuşturucu hap, 323 gram metamfetamin maddesi, 12 gram eroin ve 8 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 5’i yabancı uyruklu 9 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 10 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.