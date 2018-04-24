HABER

Uyuşturucu Operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre Ankara’dan yapılan ihbar sonrası harekete geçen polis, Kaman İlçesi kavşağında H.E.,’ye ait otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan aramada bir bölümü satış için hazırlanmış bir bölümü de poşet içerisinde gizlenmiş 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Ankara’dan yapılan ihbar sonrası harekete geçen polis, Kaman İlçesi kavşağında H.E.,’ye ait otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir bölümü satış için hazırlanmış bir bölümü de poşet içerisinde gizlenmiş 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.E., gözaltına alındı.

İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladıİYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.