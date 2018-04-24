Uyuşturucu Operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Ankara’dan yapılan ihbar sonrası harekete geçen polis, Kaman İlçesi kavşağında H.E.,’ye ait otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir bölümü satış için hazırlanmış bir bölümü de poşet içerisinde gizlenmiş 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.E., gözaltına alındı.
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