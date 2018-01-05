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Uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:06 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Bülent TATOĞULLARI Kamera ANTALYA, (DHA)ANTALYA ve İstanbul'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen 4 operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 2 kilo genetiği ile oynanmış esrar maddesi (skunk) ve 316 adet ecstasy hap ele geçirildi.Antalya'da bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Kepez İlçesi ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda S.G., O.Ç., N.Ç., Y.Ç., K.Ç., B.D., S.D., M.E.D., S.D. ve S.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerlerde arama yapan polis, 2 kilo skunk, 316 adet ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edilmiş 8 bin 345 lira ele geçirdi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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