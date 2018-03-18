Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda iki şahıs, eroin, metamfetamin ve bonzai maddesi ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 29 yaşındaki G.G. ile 28 yaşındaki M.T. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların eve, üst ve araçlarında yanılan aramalarda 25 gram eroin, 1.45 gram metamfetamin ve 2.55 gram bonzai maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.
Yetkililer yakalanan iki şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.
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