Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda U.K. (27) ve A.D.(36) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 1.10 gram metamfetamin ile 54.5 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.