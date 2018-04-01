Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda iki zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda T.D.(23) ve A.H.(31) yakalandı. Yakalanan zanlıların üst ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 11 parça halinde 4.30 gram metamfetamin maddesi, folya, uyuşturucu madde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan iki kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum