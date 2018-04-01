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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda iki zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda T.D.(23) ve A.H.(31) yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda iki zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda T.D.(23) ve A.H.(31) yakalandı. Yakalanan zanlıların üst ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 11 parça halinde 4.30 gram metamfetamin maddesi, folya, uyuşturucu madde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan iki kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

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