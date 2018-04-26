Uyuşturucu Operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda zehir taciri iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda E.K.(23),S.G.(22) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve araç aramalarında uyuşturucu maddelerden metamfetamin, bonzai ve extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

