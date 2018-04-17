Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda İ.Ç.(32), M.G.(35) ve B.G.(27) isimli şahıslar 81 gram eroin, 4 parça halinde metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
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