Uyuşturucu Operasyonu 3 Tutuklama

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler tespit ettikleri 4 kişiyi takibe aldı. Şüphelileri bir süre takip eden ekipler düzenledikleri operasyonla göz altın aldı.

Şüphelilerin çanta ve üzerlerinde yapılan aramada 314 adet uyuşturucu hap, 50 gram genetiği değiştirilmiş esrar maddesi, hasas terazi ile uyuşturucu madde satışından kazanıldığı tespit edilen 7 bin 590 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A, A.A, ve C.Y çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. G.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.