Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Konya polisi tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen 9 adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde eğitimli köpekle yapılan aramaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. (Görüntü Dökümü ------------------ - operasyondan detay - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!
Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi
40 bin yıllık tay fosili bulundu
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum