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Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Konya polisi tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen 9 adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde eğitimli köpekle yapılan aramaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. (Görüntü Dökümü ------------------ - operasyondan detay - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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