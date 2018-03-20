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Uyuşturucu operasyonu; Arnavutluk'tan Türkiye'ye sokulan 1 ton 100 kilo skunk ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

 İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla'da yaptığı baskınlarda, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu; Arnavutluk'tan Türkiye'ye sokulan 1 ton 100 kilo skunk ele geçirildi

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla'da yaptığı baskınlarda, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan Muğla'ya oradan da İstanbul'a uyuşturucu madde sokulacağını belirleyerek harekete geçti. İstanbul ve Muğla polisi, liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nın yaptığı iddia edilen şebekeyi 6 ay boyunca takip etti. İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani'nin takip altında olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin yakın zamanda Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu maddeleri tuttukları depolara eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirildi.

25 MİLYON LİRALIK UYUŞTURU ELE GEÇİRİLDİ...

Operasyonda aralarında Met Kanani'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Uyuşturucu operasyonu; Arnavutluk'tan Türkiye'ye sokulan 1 ton 100 kilo skunk ele geçirildiUyuşturucu operasyonu; Arnavutluk'tan Türkiye'ye sokulan 1 ton 100 kilo skunk ele geçirildiUyuşturucu operasyonu; Arnavutluk'tan Türkiye'ye sokulan 1 ton 100 kilo skunk ele geçirildi

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