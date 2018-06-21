Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 15 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evin yerini belirleyen ekipler çarşamba sabaha karşı operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada toplam 15 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi Ramazan D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D. tutuklandı.

