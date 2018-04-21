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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklanma

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.Keşan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatları doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Edirne ve İstanbul olmak üzere çevre illerde satacağı tespit edilen çete geçtiğimiz gün çökertildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.
Keşan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatları doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Edirne ve İstanbul olmak üzere çevre illerde satacağı tespit edilen çete geçtiğimiz gün çökertildi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan 3 aylık teknik takibin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan E.E. (45) ve B.Ş.B. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Ö.Ç. (41) ise adli kontrollü olarak serbest kaldı.
Operasyonda piyasa değeri 10 milyon 900 bin TL olan 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin maddesi ele geçirilmişti.

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