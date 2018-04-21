Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan yapılara yönelik planlı çalışmalar kapsamında, K.E.Ç (36) yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada 1 parça halinde metemfetamin, 2adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 2 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ve 1 adet tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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