Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaları sonucunda 8 şahıs yakalandı, yakalananlardan M.T. (31) gözaltına alındı. M.T.’nin üst, araç ve ev aramalarında 6 parça halinde metamfetamin maddesi, iki adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. M.T., yapılan işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilecek.