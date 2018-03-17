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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaları sonucunda 8 şahıs yakalandı, yakalananlardan M.T.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaları sonucunda 8 şahıs yakalandı, yakalananlardan M.T. (31) gözaltına alındı. M.T.’nin üst, araç ve ev aramalarında 6 parça halinde metamfetamin maddesi, iki adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. M.T., yapılan işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilecek.

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