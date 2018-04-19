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Uyuşturucu Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonlar sürüyor.

Uyuşturucu Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonlar sürüyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri farklı adreslere yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 15.2 gram esrar maddesi, 181 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Operasyonlarda O.D., S.C., K.Ç ., O.T., M.Y., H.K., M.K. isimli şahıslara gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan H. K. ve M. K. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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