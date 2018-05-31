Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kurulan düzenekle, hintkeneviri yetiştirilip, uyuşturucu madde imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında 124 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. (28) ve S.Ç. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI



