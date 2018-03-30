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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

Denizli’de eğlence merkezlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen ve jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinin Karahayıt Mahallesi’ndeki bar ve eğlence merkezlerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Denizli’de eğlence merkezlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen ve jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinin Karahayıt Mahallesi’ndeki bar ve eğlence merkezlerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 20 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ile yakalanan ve amca çocukları olduğu belirtilen Ahmet A., Yusuf A. ve Abdullah A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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