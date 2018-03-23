Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin desteği ile sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 2’si Ankara’da 9’u Sungurlu ilçesinde olmak üzere 11 zanlı gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan F.K., M.K., M.K. ve G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.T., E.K., H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.S., Y.B, M.D. ve Ş.G. ise serbest bırakıldı.
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