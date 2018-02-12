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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda N.A(22), A.Ç(36), D.Y(27), A.B(37), Ş.S(26) ve Y.E(38) yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda N.A(22), A.Ç(36), D.Y(27), A.B(37), Ş.S(26) ve Y.E(38) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 15 gram metamfetamin, 4 adet extacy, 1.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Yakalanan zanlılardan A.Ç(36) ve Y.E(38) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

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