Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, İ.P.(24), A.B.(25), S.P.(37) R.K.(20) ve L.O.(28) yakalandı. Yakalanan şahısların ev, üst ve araç aramalarında 6 parça halinde toplam 70 gram gelen metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adat hassas terazi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 66 adet kilitli poşet ve 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.