Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 9’u tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğine bağlı timler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı şafak vakti 22 Mart günü operasyon düzenledi. TOMA ve zırhlı araçlar ile özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 gram eroin, 30 uyuşturucu hap, bir av tüfeği, 10 tabanca fişeği, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda eldiven ve poşet ele geçirildi. Zanlılar 5 gün boyunca sorgulandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Muzaffer Ş., Tayfun Ş., Hasan B., İbrahim Barbaros G., Deniz U., Bülent S., Özcan D., Ferhat Ö. ve Kerem Adnan B. isimli şahıslar tutuklanırken, şüphelilerden Çiğdem Ş., Abdülkadir E., Coşkun E., Selim Y., Muzaffer K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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