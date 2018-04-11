Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 3 asker yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde askerler ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada 3 asker ile 1 şüpheli yaralandı.
Olay, Suruç ilçesine bağlı Harmanalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mahalledeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda askerlerin çağrılarına uymayan şüpheliler ateş açtı. Çıkan çatışmada, üç asker yaralandı, şüphelilerden Resul E.’de (36) ağır yaralı olarak yakalandı. Yaralı askerler ile şüpheli Resul E., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!
İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum