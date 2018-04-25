Uyuşturucu operasyonunda gözaltı alınanlardan birini adli kontrol

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 1’i adli kontrolle şartıyla serbest kaldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah Bafra ilçe merkezinde 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramalarda evinde bulunamayan A.Ç. de daha sonra asayiş büro ekiplerince gözaltına alınarak Samsun’a gönderildi. Yapılan aramalarda paketler halinde yaklaşık 16 gram bonzai, 15 gram esrar, 99 adet ecstasy, 2 adet lyrica hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet mermi ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 2 bin 60 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramada evinde ruhsatsız iki silah ve silahlara ait 21 fişek yakalanan Ö.K., Samsun’da ki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 10 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

