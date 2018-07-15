Uyuşturucu operasyonunda gözaltına 5 otel çalışanı adliyede

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, polisin apart otele düzenlediği '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' adı verilen operasyonda, 1010 ecstasy uyuşturucu hap ve 5 gram kubar esrarla yakalanıp, gözaltına alınan 5 otel çalışanı, adliyeye sevk edildi.
Marmaris İlçe Emnilyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmalarıyla bir apart otele eğlence mekanlarına satılmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Bu sabah harekete geçen polis, Kemeraltı Mahallesi'ndeki söz konusu 30 odalı otele '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' adını verdikleri operasyon düzenledi. Otelin bir odasına yapılan baskında masa etrafına oturmuş olan otelin resepsiyon görevlisi N.T.(32) ile diğer otel çalışanları N.Ş.B. (29), K.Y. (28), T.A. (26), M.Ç. (19) gözaltına alındı. Masanın üzerindeki poşetler içinde 5'er adet satışa hazır halde toplam 1010 ecstasy uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlarından sabıkası 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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