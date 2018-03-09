Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, drone destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde 7 Mart Çarşamba günü özel hareket polisleri ve drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önceden gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1’i kadın 8 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonda ise 20 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve ruhsatsız tabanca el geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ç.Ç., Ş.D., B.B., M.I., A.K., Ç.K., Ş.Z. ve S.S. ilgili mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.