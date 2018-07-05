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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

SAMSUN narkotik polisinin, il merkezli Giresun ve Amasya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN narkotik polisinin, il merkezli Giresun ve Amasya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkezli Çarşamba ilçesi, Giresun ve Amasya illerinde sokak satıcılarına yönelik 29 Haziran günü 65 ekip, 235 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleştirdiği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, 1526 ecstasy hap, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 7,65 milimetre çaplı 2 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 27 kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlkeri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

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