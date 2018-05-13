Uyuşturucu operasyonunda kadının iç çamaşırından bonzai çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, polis tarafından sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, anne ile 2 oğlu gözaltına alındı. Yapılan aramada, kadının iç çamaşırından 3 paket halinde 11 gram bonzai çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde oturan Şafak A. ile kardeşi Tuncay A.'yı takibe aldı. Kardeşlerin 2 farklı kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edilerek, eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Şafak A. ve Tuncay A. ile anneleri Melike A. gözaltına alındı. Polis yaptığı üst aramasında, anne Melike A.'nın iç çamaşırında 5.09, 3.62 ve 2.89 gram olmak üzere 3 paket halinde toplam 11.6 gram bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1680 TL ve 64.07 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen kardeşlerden Şafak A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tuncay A. ve annesi Melike A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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