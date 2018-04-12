Uyuşturucu operasyonunda terör örgütünün dokümanları ele geçirildi

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah ve terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman merkez ve merkeze bağlı Dişbudak köyünde 5 farklı adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyona jandarma ekipleri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, terör örgütüne ait dokümanlar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Dokümanlar içerisinde terör örgütünün bez parçaları, teröriste ait fotoğraflar, örgütün yayın organı olan gazeteler yer alıyor.

Olayla ilgili olarak S.Ç., M.Ö., Ş.Ç. ve B.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.