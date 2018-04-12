HABER

Uyuşturucu operasyonunda terör örgütünün dokümanları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah ve terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman merkez ve merkeze bağlı Dişbudak köyünde 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah ve terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman merkez ve merkeze bağlı Dişbudak köyünde 5 farklı adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyona jandarma ekipleri de destek verdi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, terör örgütüne ait dokümanlar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Dokümanlar içerisinde terör örgütünün bez parçaları, teröriste ait fotoğraflar, örgütün yayın organı olan gazeteler yer alıyor.
Olayla ilgili olarak S.Ç., M.Ö., Ş.Ç. ve B.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklamasıBakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmiştiAhmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Hakim köye böyle geldi

Hakim köye böyle geldi

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.