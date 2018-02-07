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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3’ü cezaevi firarisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 20:06 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6,54 gram eroin ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan 4 şahıstan 3’ünün cezaevi firarisi olarak çeşitli suçlardan arandıkları ortaya çıktı.Antalya’dan Isparta’ya uyuşturucu getirdiği belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi yakalandı.

Isparta’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6,54 gram eroin ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan 4 şahıstan 3’ünün cezaevi firarisi olarak çeşitli suçlardan arandıkları ortaya çıktı.
Antalya’dan Isparta’ya uyuşturucu getirdiği belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 3’ünün cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, çevre illerden Isparta’ya uyuşturucu sevkiyatını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Isparta - Antalya yolu üzerinde operasyon düzenledi.
Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Isparta girişindeki Sav Kasabası yakınlarında aracı durduran narkotik polisleri, 3 şahıs üzerinde 3 parça halinde toplam 6,54 eroin ele geçirdi.

Hem firari hem de çeşitli suçlardan aranıyorlardı
Yakalanan 4 kişi hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından işlem yapıldığı öğrenilirken, şahıslardan 3’ünün ise çeşitli suçlardan arandıkları ortaya çıktı.
Yakalanan şüphelilerden U.S.’nin ‘kamu kurumundan hırsızlık’, B.Y.’nin ‘hırsızlık’ ve M.M.’nin ise ‘yağma’ suçlarından arandıkları, ayrıca cezaevi firarisi oldukları öğrenildi.
Polis tarafından gerekli işlemleri yapılan U.S., B.Y. ve M.M.’nin cezaevine teslim edildikleri bildirildi.

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