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Uyuşturucu özelliği bulunan hap satan genç tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu özelliği bulunan hap satan genç tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen M.T.’yi takibe aldı. M.T.’nin bir kişiye 4 adet hap sattığı tespit edildi. Söz konusu şahıstan aldığı hap elde edilirken, gözaltına alınan M.T.’nin üzerinde aynı haptan 5 adet daha ele geçti.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.T., " uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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