Uyuşturucu özelliği bulunan hap satan genç tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen M.T.’yi takibe aldı. M.T.’nin bir kişiye 4 adet hap sattığı tespit edildi. Söz konusu şahıstan aldığı hap elde edilirken, gözaltına alınan M.T.’nin üzerinde aynı haptan 5 adet daha ele geçti.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.T., " uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum