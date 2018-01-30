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Uyuşturucu parası için camiden rahle çaldılar

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 17:21 | Son Güncelleme

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için camiden 52 adet plastik rahle çalan üç kişi, yakalandı.Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde bulunan Konyalılar Camii'nde meydana geldi. Gece yarısı camiye giren hırsızlar, içerdeki 52 adet plastik rahleyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K., S.I. ve O.K.'yi iki sokak ileride kaçmaya çalışırken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin uyuşturucu almak için hırsızlık yaptıklarını söylediği öğrenildi.

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