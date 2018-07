Uyuşturucu sanığı: Bundan kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 'uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan yargılanan sanık Bekir C., mahkeme heyetine, "Demek ki bu maddeden kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş" dedi. Sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılı Ağustos ayında ihbar üzerine harekete geçen polis, Düzce'den Kastamonu'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, üzerinde 142 uyuşturucu hap ile yakalanan Bedir C. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Bedir C. karar duruşmasına çıktı. Sanık savunmasında, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, yapmayı da düşünmedim. Ben insanlara zehirli madde vererek özgürlüğümü tehlikeye atmam. Satmak gibi bir amacım olsaydı yaşadığım şehirde satardım. Benim tek zaafım bu maddeyi kullanıyor olmak. Böyle bir suçtan dolayı da yargılandığım için utanıyorum. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Yüce mahkemenizi böyle bir suçtan dolayı meşgul ettiğimden dolayı da çok pişmanım. Bundan sonra da hakkımı savunmak için mahkemeye gelmeyeceğim. Demek ki bu maddeden kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş" dedi.

Mahkeme heyeti, tahliyesini isteyen sanık Bedir C. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası ve tutukluluğunun devamı kararı verdi.