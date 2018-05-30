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Uyuşturucu sanığı: Tesisatçılıktan para kazanamayınca mecbur kaldım

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

BOLU'da, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobilde 15 kilo 396 gram esrar ile yakalanan Emrah Özbay, mahkemede su tesisatçılığı işinden para kazanamadığını, uyuşturucu satışına mecburen girdiğini, elde edeceği para ile borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.

Uyuşturucu sanığı: Tesisatçılıktan para kazanamayınca mecbur kaldım

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobilde 15 kilo 396 gram esrar ile yakalanan Emrah Özbay, mahkemede su tesisatçılığı işinden para kazanamadığını, uyuşturucu satışına mecburen girdiğini, elde edeceği para ile borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ocak ayında ailesiyle birlikte İstanbul'a giden Emrah Özbay idaresindeki otomobili TEM Otoyolu'nda durdurdu. Emrah Özbay, eşi ve iki çocuğun bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 43 paket halinde 15 kilo 396 gram esrar ele geçirildi. Emrah Özbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Özbay'ın yargılanmasına başlandı. Emrah Özbay mahkemedeki ifadesinde su tesisatçılığı işinden para kazanamadığı ve biriken borçlarını ödemek için uyuşturucu satmaya çalıştığını belirtti.
Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan aldığını ve satmak için İstanbul'a götürdüğünü söyleyen Emrah Özbay, "Asıl mesleğim su tesisatçılığı. Ama, bir türlü para kazanamıyordum ve yüklü miktarda borç içerisine girdim. Arkadaşımdan emanet aldığım aracın gizli bölmelerine esrarları sakladım. Karımı ve çocuklarımı kesinlikle bu suça alet etmedim. Bu işe mecburen girdim. Başka türlü para kazanamayacaktım. Yakalanmasaydım, uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanıp borçlarımı ödemek istiyordum. Bir kez bu işi yapacaktım, ama yakalandım" dedi.
Mahkeme heyeti, Emrah Özbay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.
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