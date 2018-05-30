HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uyuşturucu sanığı: Tesisatçılıktan para kazanamayınca mecbur kaldım (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

BOLU'da, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobilde 15 kilo 396 gram esrar ile yakalanan Emrah Özbay, mahkemede su tesisatçılığı işinden para kazanamadığını, uyuşturucu satışına mecburen girdiğini, elde edeceği para ile borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobilde 15 kilo 396 gram esrar ile yakalanan Emrah Özbay, mahkemede su tesisatçılığı işinden para kazanamadığını, uyuşturucu satışına mecburen girdiğini, elde edeceği para ile borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ocak ayında ailesiyle birlikte İstanbul'a giden Emrah Özbay idaresindeki otomobili TEM Otoyolu'nda durdurdu. Emrah Özbay, eşi ve iki çocuğun bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 43 paket halinde 15 kilo 396 gram esrar ele geçirildi. Emrah Özbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Özbay'ın yargılanmasına başlandı. Emrah Özbay mahkemedeki ifadesinde su tesisatçılığı işinden para kazanamadığı ve biriken borçlarını ödemek için uyuşturucu satmaya çalıştığını belirtti.

Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan aldığını ve satmak için İstanbul'a götürdüğünü söyleyen Emrah Özbay, "Asıl mesleğim su tesisatçılığı. Ama, bir türlü para kazanamıyordum ve yüklü miktarda borç içerisine girdim. Arkadaşımdan emanet aldığım aracın gizli bölmelerine esrarları sakladım. Karımı ve çocuklarımı kesinlikle bu suça alet etmedim. Bu işe mecburen girdim. Başka türlü para kazanamayacaktım. Yakalanmasaydım, uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanıp borçlarımı ödemek istiyordum. Bir kez bu işi yapacaktım, ama yakalandım" dedi.

Mahkeme heyeti, Emrah Özbay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
İYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralı (2)İYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralı (2)
Yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralıYolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.