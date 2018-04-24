Uyuşturucu satan 2 şahıs gözaltında

Bursa’da uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şahıs, satışa hazır esrar ve ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şahsa yönelik baskın düzenledi. Baskında D.O. ve B.V. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 45 adet mermi ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülerek ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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