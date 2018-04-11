Uyuşturucu satan 3 Afgan tutuklandı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 Afgan uyruklu şahıs tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi’nde bir aparta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 Afgan uyruklu şahıs 11 paket halinde 91 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 Afgan uyruklu şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.