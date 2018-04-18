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Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya’dan getirdiği uyuşturucuyu Düzce’de satan kişiyi yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya’dan getirdiği uyuşturucuyu Düzce’de satan kişiyi yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Aziziye Mahallesi’nde sattığı tespit edilen şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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