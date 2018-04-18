Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya’dan getirdiği uyuşturucuyu Düzce’de satan kişiyi yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Aziziye Mahallesi’nde sattığı tespit edilen şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!
Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar
Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu
Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum