Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu madde satan 1 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. çalışmada Süleymanşah Mahallesinde uyuşturucu madde satan Reşit T. isimli şahıs, üzerindeki bir miktar uyuşturucuyla birlikte satış yaparken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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